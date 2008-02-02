Крим витратить 2,5 млн. грн. на залучення туристів

Рада міністрів Криму затвердила кошторис витрат на підготовку і проведення курортного сезону в 2008 році.

Загальна сума коштів, передбачених на підготовку до курортного сезону в 2008 році, становить 2,5 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-службі уряду автономії.

Зокрема, кошторис передбачає виділення 627 тис. грн. на участь в спеціалізованих туристичних виставках, ярмарках, біржах, фестивалях й інших міжнародних заходах щодо популяризації рекреаційних можливостей Криму; 300 тис. грн. - на розміщення рекламних відеороликів про відпочинок у Криму, зокрема на телеканалах України і країн СНД; 225 тис. грн. - на виготовлення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції, 150 тис. грн. - на підтримку регіональних іміджевих заходів у курортних регіонах автономії; 110 тис. грн. - на забезпечення роботи регіональної комп`ютерної курортно-туристичної мережі, створення туристично-інформаційних центрів тощо.

Виділені гроші також на виготовлення сувенірної продукції з логотипом Криму, проведення рекламних турів для представників турбізнесу і журналістів з країн Західної Європи, СНД, України, на підтримку розвитку соціального туризму, здійснення заходів щодо розвитку туризму в гірсько-лісовій зоні півострова, здійснення заходів щодо розвитку екскурсійної діяльності тощо.

Радмін зобов`язав Міністерство курортів і туризму Криму забезпечити використання коштів відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Нагадаємо, що згідно з Указом Президента України 2008 рік оголошений роком курортів і туризму в Україні.