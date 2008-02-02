Прокурор Харкова подав у відставку
15:22, 02 лютого 2008Суспільство
914 0
Рапорт розглядає ГПУ
Подав у відставку прокурор Харкова Володимир СУХОДУБОВ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі області, інформація про те, що В.СУХОДУБОВ написав рапорт з проханням звільнити його з посади прокурора Харкова була оприлюднена на колегії прокуратури Харківської області у середу, 30 січня ц.р.
За інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА, рапорт В.СУХОДУБОВА розглядає Генеральна прокуратура України.
Посаду прокурора Харкова В.СУХОДУБОВ обіймає з весни 2005 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter