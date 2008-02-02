Тимошенко відзвітувала про перевиконання плану

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про перевиконання планів податкових надходжень до бюджету на 762 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми закінчили січень з перевиконанням плану на 762 млн. грн. Якщо взяти січень 2007 року і порівняти з результатами січня 2008 року, то ми одержали надходжень на 48% більше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що на ринку сплати податків розпочалася могутня детінізація. І це, за її словами, є першим результатом роботи практично всіх державних органів, і, насамперед, Державної податкової адміністрації і Державної митної служби.

«Державна податкова адміністрація, незважаючи на те, що керівник там працює всього кілька тижнів, змогла забезпечити приріст до рівня січня 2007 року в розмірі 29% до плану – це практично додатково 514 млн. грн.», - уточнила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що керівник Державної митної служби Сергій БУРЯК продемонстрував високопрофесійну та ефективну роботу.

«Порівняно з січнем 2007 року надходження від митних платежів збільшилися на 42%. Це теж дуже вагома цифра, це понад 2 млрд. грн. тільки по Державній митній службі за 1 один місяць за рахунок детінізації всіх процесів», - повідомила прем`єр-міністр.