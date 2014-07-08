Придніпровська ТЕС, яка належить ДТЕК, отримала екологічну "чорну мітку"

Екологічна громадськість Дніпропетровщини звернулася з ініціативою до обласної влади – припинити несанкціоноване забруднення атмосфери області.

Заступник голови облдержадміністрації Борис Філатов та представник громадської організації «Зелений світ» Павло Хазан під час особистої зустрічі вручили директору ПТЕС Андрію Ніколаєву символічну «чорну мітку» та вимоги з конкретними термінами їх виконання.

За словами Павла Хазана, Придніпровська ТЕС щороку в довкілля викидає близько 83 тис тонн забруднюючих речовин. На кожного жителя припадає близько 83 кг отруйних речовин на рік. Практично кожну п'ятницю підприємство відключає фільтри, і ці промислові викиди потрапляють на житлові масиви, переважно на Перемогу-4,5,6 і Придніпровськ.

«Ми хочемо, щоб ці «чорні мітки» стали для керівництва ПТЕС приводом замислитися над діяльністю підприємства. Дніпропетровськ - це не промисловий майданчик, це наша батьківщина. Ми вимагаємо, щоб ПТЕС встановило всі передбачені проектом фільтри, використовувало більш якісне паливо», - наголосив Павло Хазан.

Він додав, що вже зараз підприємство може нормалізувати викиди в атмосферу. Для цього необхідно не вимикати вже встановлені фільтри, розпочати роботу над створенням системи моніторингу та над проектом модернізації технологічного процесу.

Наразі також проходять переговори з керівництвом компанії ДТЕК, якій належить Придніпровська теплова електростанція. Компанія ДТЕК пішла назустріч обласній владі, тому розробляються відповідні плани з реконструкції підприємства та встановлення нових фільтрів.

«Я думаю, що найближчим часом будуть проведені належні невідкладні заходи, які дозволять знизити рівень викидів в атмосферу. Також ДТЕК обіцяє, протягом 9 місяців встановити нові очисні споруди», - зазначив Борис Філатов.

Він додав, що керівництво регіону вирішило підтримати громадськість не тому, що це політично доцільно або подобається виборцям. Це зроблено тому, що обласна влада – в першу чергу не можновладці, а жителі регіону, тому вони теж зацікавлені в нормалізації екологічної ситуація.

«Можна довго розмірковувати про економічну складову, проте ці питання не можна перекладати на здоров'я людей. Незалежно від того бідна людина чи багата, яких політичних поглядів вона дотримується, яку партійну приналежність має, ми всі дихаємо одним повітрям», - зазначив Борис Філатов.

Найближчим часом такі екологічні «чорні мітки» можуть отримати й інші підприємства – забруднювачі атмосфери. Наразі є всі передумови, що наступну «чорну мітку» отримає керівництво заводу імені Петровського.