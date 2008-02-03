Тимошенко про газ, посередників, тіньові схеми та ліквідацію РосУкрЕнерго

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що ліквідація «РосУкрЕнерго» як посередника на газовому ринку призведе до зниження ціни на газ для України.

Про це прем`єр-міністр заявила в інтерв`ю телеканалу «1+1» в неділю.

«Переговори з Російською Федерацією та іншими країнами дадуть нам відповідь на запитання, якою буде ціна (на газ – УНІАН). Але можу твердо сказати, що якщо такі великі – УНІАН) гроші знімалися за посередницькі послуги «РосУкрЕнерго», то газ може бути лише за кращу ціну, тому що коли ліквідується посередник, який паразитував на цих потоках, більшої ціни бути не може», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що з появою на ринку компанії «РосУкрЕнерго» з 2005 року ситуація в НАК «Нафтогаз України» стала «жахливою».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, з 2004 року Україна за транзит газу одержувала 28 млрд. кубометрів газу. «Потім з кінця 2004 року увійшла компанія «РосУкрЕнерго» (на ринок газу – УНІАН) зі своїми так званими тіньовими схемами. І сьогодні в 2008 році за транзит того ж об`єму газу ми одержуємо всього 9 млрд. кубометрів», - зазначила прем`єр.

Вона переконана, що «різниця в 18-19 кубометрів газу – це мільярди доларів, які є тіньовим прибутком «РосУкрЕнерго».

«Другий факт стосується зростання заборгованості «Нафтогазу» - це якраз те, з чого можна зробити висновок, що НАК «Нафтогаз» планомірно в останні три роки робили банкрутом, щоб наша газотранспортна система практично вже не була українською», - сказала Ю.ТИМОШЕНК

«У червні-липні 2006 року газ продали за ціною 2007 року – за тією ціною, якої ще не було. Як наслідок, 412 млн. грн. лягли до кишені «РосУкрЕнерго», - зазначила прем`єр-міністр.

«Аналогічна ситуація спостерігається і зараз – про це ми говорили на засіданні РНБО. Ми також показували 2 контракти. «РосУкрЕнерго» підписує з «Нафтогазом» контракт на 25 років. Про те, що це забраний в України газ вони транспортують в далеке зарубіжжя і продають, і на 25 років ми бачимо, що закладений транзит газу за ціною 1,09 долари і дається право тільки двічі за ці 25 років змінити ціну. І вони двічі вже змінили. Підписує контракт Юрій БОЙКО (екс-міністр палива і енергетики України – УНІАН) – між «РосУкрЕнерго» і «Нафтогазом». Обидві структури представляє Ю.БОЙКО, зрозуміло?», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, за інформацією прем`єр-міністра, газові сховища України були здані Росії на 25 років за значно заниженою ціною - по 17,8 долари, що в порівнянні з Німеччиною майже в 5 разів менше і в 6 разів - у порівнянні з Чехією.

«От так вимивалися гроші НАК «Нафтогазу», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО в суботу на брифінгу повідомила, що Рада національної безпеки і оборони України доручила правоохоронним органам провести розслідування за фактом корупційних дій при підписанні угод про поставки газу між «РосУкрЕнерго», « УкрГазЕнерго » і НАК «Нафтогаз України».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що РНБО схвалив рішення про перехід України на прямі поставки природного газу і відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго».