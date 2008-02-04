Ющенко роздав на горіхи за Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану керівникам ряду райдержадміністрацій за незадовільну підготовку 75-х роковин Голодомору.

Про це йдеться в Указі Президента “Про притягнення до персональної відповідальності посадових осіб за незадовільний стан підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні”.

Як ідеться в указі, догану оголошено “за значні недоліки в роботі з виконання Указу Президента України від 28 березня 2007 року № 250 «Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні», зокрема, щодо складання списків жителів регіонів, які постраждали від Голодомору 1932–1933 років в Україні, формування відповідних регіональних книг пам`яті, впорядкування місць поховань жертв геноциду українського народу, демонтажу пам`ятників і пам`ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932–1933 років в Україні та політичних репресій і послаблення виконавської дисципліни”.

Догану оголошено голові Перевальської районної державної адміністрації Луганської області Ігорю БУТЕНКУ, голові Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області Сергію ГОРДІЄНКУ, голові Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області Валерію ДРОНОВУ, голові Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області Анатолію ЗАНЮКУ, голові Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області Галині КОТЛОВСЬКІЙ, голові Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області Наталії ПІНЧУК, голові Лутугинської районної державної адміністрації Луганської області Григорію ПРИГЕБІ, голові Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області Володимиру УМАНСЬКОМУ, голові Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області Василю ТІТАРЕНКУ.