Черновецький продає свій банк за 750 мільйонів доларів

Акціонери АКБ «Правексбанк» підписали договір про продаж 100% пакета акцій банку групі Intesa Sanpaolo (Італія). Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з наданою інформацією, завершення транзакції очікується протягом найближчих місяців після отримання всіх необхідних дозволів з боку регулюючих органів Італії та України.

У момент завершення операції ISP заплатить 750 млн. дол. (близько 3,8 млрд. грн.), які відповідають коефіцієнту більше 6,5 капіталів (українського банку на 30 червня 2007 р. згідно з міжнародною системою фінансової звітності (МСФЗ).

Загальна ціна операції включатиме корегування ціни на підставі розрахованих чистих активів Правексбанку на момент завершення операції.

Радниками банку з операції виступали інвестиційні банки Rothschild і KBC Securities Baltic Investment Company, а також Baker&Mckenzie.

Довідка УНІАН. АКБ "Правексбанк" створено в 1992 році.

Активи банку на 1 січня 2008 року склали 6 млрд. 075 млн. 270 тис. грн., зобов`язання - 5 млрд. 350 млн. 447 тис. грн., власний капітал - 724 млн. 823 тис. грн.

Статутний капітал банку на 1 січня ц.р. склав 371,499 млн. грн.

Чистий прибуток АКБ «Правексбанк» за підсумками 2007 року - 24,401 млн. грн.

Мережа “Правексбанку” становить понад 560 відділень, а також понад 2000 пунктів продаж споживчих кредитів у найбільших мережах роздрібної торгівлі.

Ринкова капіталізація Intesa Sanpaolo (Італія) становить майже 60 млрд. євро.

Група є третьою за величиною в єврозоні за розміром ринкової капіталізації, а також лідируючою банківською групою Італії за розмірами кредитного і депозитного портфелів з часткою ринку близько 19%.

Раніше Intesa Sanpaolo вела переговори з власниками Укрсоцбанку про придбання 85,42% його акцій, але операція так і не була завершена.