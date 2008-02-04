Аварія мікроавтобуса на Київщині: троє загиблих

Унаслідок аварії мікроавтобуса на Київщині загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося на 121 км автодороги Київ - Знам’янка. Водій мікроавтобуса "Мерседес Бенц 208 D", рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням, з’їхав у правий кювет і врізався в дерево.

Унаслідок пригоди водій і двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, один із загиблих – громадянин Нідерландів.