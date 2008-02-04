Асадчев каже, що в Полтавській області - катастрофічна ситуація

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ заявляє, що пропозиція уряду про списання боргів за житлово-комунальні послуги з ощадкнижок різко збільшила суми боргів населення перед комунальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні журналістам.

«Сьогодні склалася просто катастрофічна ситуація. Населення чекає списання боргів і не платить за спожиті послуги. Так, населення Полтавської області в січні розплатилося за спожитий газ на 65%, тоді як раніше платило на 96-97%", - заявив В.АСАДЧЕВ.

Губернатор зазначив, що вже звернувся до уряду з проханням визначити порядок списання цих боргів. "Я вважаю, що борги мають бути списані тільки ті, що створені станом на 1 січня 2008 року й за умови 100% поточної проплати за одержані житлово-комунальні послуги», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Міністерство з питань житлово-комунального господарства України заявило, що погашення заборгованості за комунальні послуги за рахунок компенсаційних коштів вкладників Ощадбанку СРСР не передбачено.

Як підкреслили в Міністерстві ЖКГ, компенсаційні виплати проводяться власникам заощаджень шляхом зарахування коштів за їхнім бажанням на поточний або депозитний рахунок, відкритий в установах Ощадбанку. Інші виплати або погашення боргів за комунальні послуги за рахунок компенсацій цією постановою не передбачені.

Міністерство ЖКГ підкреслює, що розрахунки за комунальні послуги громадянами України повинні здійснюватися своєчасно й у повному обсязі, й закликає не накопичувати борги.