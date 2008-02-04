В Одесі затримано групу аферистів

Спільними зусиллями правоохоронних структур в Одесі затримано трьох аферистів, підозрюваних більш ніж у 100 епізодах шахрайства з нерухомістю та автомобілями.

Як повідомило УНІАН джерело в обласній прокуратурі, при обшуку в квартирі одного зі співучасників злочинів виявлено лабораторію з виготовлення фальшивих документів. Вилучено понад 300 штампів і гербових печаток організацій, тисячі справжніх і фіктивних документів на квартири, будівлі, земельні ділянки, автомобілі, а також понад 400 справжніх і фальшивих паспортів громадян.

У ході слідчих дій виявлено також фальшиві посвідчення працівників прокуратури, гербові печатки райвідділів міліції в Одесі, прокуратури, судів. Печатки судів використовувалися для виготовлення підроблених рішень про права на нерухомість.

За допомогою сфальсифікованих документів члени угрупування, деяких з яких оголошено в розшук, зверталися до судів і одержували у власність житло, господарі якого тимчасово відсутні в місті.