Міліція повідомляє деталі вчорашнього розстрілу в центрі Львова

Головне управління МВС України у Львівській області виплатить 50 тис. грн. винагороди за інформацію про злочинця, який вчора, 3 лютого, у центрі Львові розстріляв 33-річного львів’янина.

Про це повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Д.ХАРЧУК відмовився повідомити, які версії щодо замаху на вбивство відпрацьовуються правоохоронцями, посилаючись на таємницю слідства.

“Версій є багато, однак поки що озвучувати будь-яку з них - означає зашкодити слідчим діям. Поки що можу лише сказати, що потерпілий живий, однак перебуває у критичному стані”, - зазначив Д.ХАРЧУК.

Джерела у правоохоронних органах поінформували, що потерпілий переніс складну операцію, проте чи він виживе - питання часу.

“Потерпілий 3 лютого разом з дружиною був на Богослужінні в Соборі Святого Юра, коли спрацювала сигналізація в його автомобілі марки “Део-ланос”, припаркованому на площі біля храму. Коли він вийшов з храму і підійшов до автомобіля - пролунали постріли. Вже відомо, що стріляли з пістолета марки “Браунінг”, чоловік отримав два кульові поранення - в голову та шию", - повідомило кореспонденту УНІАН компетентне джерело у львівській міліції.

За даними співрозмовника агентства, працював потерпілий начальником відділу дистрибуції одного з львівських приватних підприємств, яке займається збутом соків відомої торгівельної марки. "Мотиви скоєного розслідуються, немає у правоохоронців поки що і свідків цього злочину. Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги, там же виставлено охорону з числа бійців спецпідрозділу міліції”, - повідомило джерело.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, також було встановлено, що потерпілий раніше судимий, був звільнений за амністією у 2001 році. Він був причетний до скоєння розбійних нападів, пограбувань та крадіжок.