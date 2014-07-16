Працівники «Краснодонвугілля» масово звільняються через воєнні дії терористів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На підприємстві «Краснодонвугілля» у Краснодоні Луганської області у зв’язку з військовими діями терористів працівники заводу масово звільняються. За останні дні заяви за власним бажанням написали 300 робітників. Місцеві мешканці Краснодону масово залишають місто», - сказав він.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Краснодонвугілля» входить до складу гірничодобувного дивізіону групи «Метінвест» і є одним з найбільших в Україні підприємств з видобутку коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входять п'ять вуглевидобувних підрозділів, дві вуглезбагачувальні фабрики, ремонтні, транспортні та енергетичні підрозділи.

Основними споживачами продукції «Краснодонвугілля» є коксохімічні підприємства групи "Метінвест": Авдіївський коксохімічний завод і коксохімічне виробництво меткомбінату «Азовсталь».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.