У Миколаєві затримано чоловіка, який фотографував літаки в аеропорту

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Миколаївській області, затримання відбулося 14 липня.

30-річного громадянина було передано співробітникам лінійного відділення РВВС УМВС України для визначення обставин незаконного перебування на території аеропорту, а також складення адміністративного протоколу за ст.111 КУАП «порушення правил безпеки польотів».

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Крім того, 13 липня співробітники СБУ і МВС на об'єкті комунальної інфраструктури Миколаївської області спільними зусиллями виявили громадянина, який незаконно перебував у зоні, що охоронялася.

Затриманий мав при собі топографічні карти, лопату, а також 2 металошукачі.

58-річного місцевого жителя було доставлено до одного з райвідділів міліції.