У Черновецького назвали, де зноситимуть «хрущовки» в першу чергу
08:10, 05 лютого 2008Суспільство
1394 0
Передпроектна документація готова
Київська влада назвала десять кварталів, де зноситимуть «хрущовки» в першу чергу. Вже цього літа оголосять тендер на їх реконструкції та забудову.
Як пише «Деловая столица», у переліку такі мікрорайони: Нивки, Печерськ, Святошино, Сирець, Дарниця, Оболонь та Воскресенка.
Передпроектна документація готова, економічні розрахунки – теж. Також вже відомо, скільки житла буде зведено та скільки сімей потрібно відселити.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter