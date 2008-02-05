У Черновецького назвали, де зноситимуть «хрущовки» в першу чергу

Київська влада назвала десять кварталів, де зноситимуть «хрущовки» в першу чергу. Вже цього літа оголосять тендер на їх реконструкції та забудову.

Як пише «Деловая столица», у переліку такі мікрорайони: Нивки, Печерськ, Святошино, Сирець, Дарниця, Оболонь та Воскресенка.

Передпроектна документація готова, економічні розрахунки – теж. Також вже відомо, скільки житла буде зведено та скільки сімей потрібно відселити.

ICTV