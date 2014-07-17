Кримські переселенці підтримали ветування закону про «вимушених мігрантів» - ЗМІ

У Координаційній Раді організацій вимушених переселенців з Криму підтримали рішення Президента України Петра Порошенка ветувати Закон «Про правовий статус осіб, які змушені покинути місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на території України».

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Завдяки рішенню Президента, ми знову будемо мати шанс отримати зовсім новий закон європейського зразка, який буде побудований на практичних рішеннях питань вимушених переселенців», – сказав кореспонденту видання голова правління громадської спілки «Координаційна Рада організацій вимушених переселенців з Криму» Андрій Щекун.

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Він зауважив, що раніше українські депутати замість запланованого розгляду законопроекту № 4998 «Про захист прав вимушено переміщених осіб» винесли на розгляд та ухвалили законопроект № 4998–1 «Про правовий статус осіб, які змушені покинути місця проживання ...».

Серед головних відмінностей цих законопроектів Щекун виявив, що у затвердженому пропонується визначення «вимушених мігрантів» і не передбачається на них ніяких рухів і витрат з бюджету.

«Закон є, а проблем вимушених переселенців немає. Ухвалюючи такі популістські закони, депутати сьогоднішнього скликання ще раз підтверджують, що вони не здатні писати та ухвалювати закони європейських стандартів. Стоїть питання – заради чого був Майдан, заради чого активісти «Євромайдан–Крим» ризикували життям у вже окупованому Криму», – запитує Щекун.

На його думку, зараз зберігається можливість ухвалення законопроекту №4998, який активісти спільно розробляли з міжнародними експертами, і де були враховані деякі рекомендації УВКБ ООН та Комісара ООН з прав людини.

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Раніше Президент України Петро Порошенковетував ухвалений Верховною Радою Закон «Про правовий статус осіб, які вимушено залишили місце проживання ...». У пропозиціях до Закону, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради, Президент пояснює своє рішення тим, що, серед іншого, цей Закон не визначає порядок надання державної допомоги «вимушеним мігрантам», не забезпечує скоординованої і відповідальної роботи органів державної влади, місцевого самоврядування та їх взаємодії з громадськістю в цьому напрямку, не відповідає міжнародним стандартам захисту внутрішньо переміщених осіб.

19 червня Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус осіб, які змушені залишити місце проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя та обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на території України (№ 4998–1).