Автомобіль з п`ятьма міліціонерами протаранив житловий будинок: є жертви

Подія трапилася ще в неділю, близько півночі, але тільки сьогодні вона потрапило в офіційне зведення управління МНС, повідомляє Обком.

Як повідомляють джерела, близькі до рятувальних служб області, це нібито пов`язано з тим, що міліційне начальство думало над тим, як "подати ЧП". А ситуація, дійсно, незвичайна.

Легковий автомобіль, в якому їхали п`ятеро співробітників Кременчуцької міліції і одна жінка, на дорозі в селі Кам`яні Потоки не вписався в поворот, на великій швидкості протаранив кам`яну огорожу і влетів у житловий приватний будинок. В результаті двоє молодих міліціонерів загинули на місці. Інші четверо одержали серйозні травми і госпіталізовані.

Якою була мета нічної поїздки молодих правоохоронців і пасажирки, поки не відомо. Офіційних коментарів від УМВС у Полтавській області поки немає.