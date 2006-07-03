Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях та в Криму пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 22-27°; у Карпатах вночі вночі 5-10°, вдень 12-17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 5-6 липня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень місцями на півдні країни та в Карпатах короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18-20°, у східній частині місцями 8-10°; вдень 24-29°, у південних областях та на Закарпатті місцями 30-32°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 15-20°.

7-13 липня - переважно без опадів, лише в Карпатах та на Прикарпатті, 10 липня у північних, центральних, південних областях, 11 липня вночі у більшості областей України, вдень у південній частині короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів місцями 19-21°, вдень 26-32°, 10-11 липня в Україні, окрім південних областей, 22-28°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

5-6 липня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

7-8 липня - без опадів. Температура поступово підвищиться на 2-4°.