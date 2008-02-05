На метро «Університет» з-під поїзда витягли людину

На даний час рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену відновлений.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби КП «Київський метрополітен» Надія ШУМАК. За її словами, тимчасова вимушена зупинка сталася через падіння людини під потяг. Постраждалий живий.

Водночас вона не уточнила, на який період було призупинено рух поїздів метро, посилаючись на те, що поки немає точної інформації.

За її словами, кияни вже можуть користуватися цією гілкою метро.

«На метро «Університет» людина потрапила під поїзд. Її витягли. Вона жива», - повідомила Н.ШУМАК.

Інших подробиць вона не повідомила, зазначивши, що зараз уточнюється інформація та причини інциденту.