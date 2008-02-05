Прокурори просять для звинувачуваних у вбивстві Гонгадзе від 12 до 14 років

Сторона обвинувачення у справі про загибель журналіста Георгія Гонгадзе просить суд призначити підсудним Миколі ПРОТАСОВУ, Валерію КОСТЕНКУ та Олександру ПОПОВИЧУ конкретні терміни покарання у вигляді позбавлення волі.

Як повідомила УНІАН адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, сьогодні, виступаючи у дебатах, прокурори просили засудити М.ПРОТАСОВА до 14 років позбавлення волі, О.ПОПОВИЧА – 13 років і В.КОСТЕНКА - 12 років.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, до початку дебатів В.КОСТЕНКО на відповідне запитання суду повністю визнав себе винним, двоє інших – частково, оскільки вони наполягали, що у них не було попередньої змови щодо скоєння вбивства журналіста.

Крім того, М.ПРОТАСОВ заявив, що на момент скоєння злочину він не був посадовою особою, оскільки перебував у відпустці.

Як зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО, вона проситиме у суду інші терміни покарання для підсудних. Які саме, вона не уточнила, але зауважила, що «я бачу М.ПРОТАСОВА більш винним у скоєнні цього злочину».

Вона також повідомила, що на прохання сторони захисту у судовому засіданні оголошено перерву до 10.30 21 лютого для того, щоб захист мав час підготуватися до дебатів.