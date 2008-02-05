Дубина пропонує викупити весь газ у «РосУкрЕнерго» на 2008 рік

Голова НАК “Нафтогаз Україна” Олег ДУБИНА пропонує викупити у «РосУкрЕнерго» весь газ на 2008 рік за ціною 179,5 долара за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з питань фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

«Якщо ми сьогодні купимо газ по 179,5 долара – ми закриємо (газовий) баланс країни, ми знатимемо, що країна з газом. Щодо фінансового стану НАК «Нафтогаз України», у нас є можливість рухатися далі і вести розмови з усіма кредиторами, не створюючи ситуацію дефолту тощо. Проте після цього у нас є доручення РНБО створити системну групу, яка збудує нашу систему переговорів (щодо схеми постачань газу – УНІАН). Тому на сьогодні доцільно від «РосУкрЕнерго» купити весь обсяг газу на кордоні України, завести цей газ до України, збудувати систему продажу газу всередині країни, навести порядок у технічній сфері, привести до ладу облгази. Тобто, привести це все за 2008 рік у порядок, і в 2009 році з підготовленою базою для переговорів з усіма країнами рухатися поступово далі», - сказав О.ДУБИНА.

Відповідаючи на запитання прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, чи вважає він, що потрібно відмовитися від таких посередників як «РосУкрЕнерго», якщо в результаті переговорів вдасться домовитися про прямі контракти на постачання газу в країну, не чекаючи завершення 2008 року, О.ДУБИНА дав зрозуміти, що згоден з ідеєю відмови від посередника. Питання, на його думку, має вирішуватися між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом», оскільки на сьогодні НАК практично усунений від переговорів з газового питання, як і уряд. О.ДУБИНА вважає, що НАК «Нафтогаз України» може повернути всі свої позиції і на внутрішньому ринку газу – компанія повинна поставляти газ усім підприємствам. «Тобто без посередників, безпосередньо за своїми договорами з дисципліною платежів, це непроста робота, але колектив «Нафтогазу» зможе з нею справитися. Немає ніяких посередників – і НАК «Нафтогаз України» є монополією на продаж газу в Україні”, - сказав голова НАК.

На думку О.ДУБИНИ, якщо такий варіант (“Нафтогаз” як монополіст на внутрішньому ринку газу) вдасться, то будуть підписані нові договори із споживачами газу, і це можна буде зробити достатньо швидко. «Я думаю, що при ресурсі, який у нас буде, нам вистачить місяця для завершення цієї роботи», - додав він.

Довідка УНІАН. СП ЗАТ “УкрГаз-Енерго”, створене RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року, поставляє газ до України, який купує у RosUkrEnergo.

У 2007 році “УкрГаз-Енерго” планувало імпортувати до України понад 53 млрд. кубометрів газу. Відповідно до балансу газу на 2008 рік, компанія купить 55 млрд. куб. м газу з ресурсів компанії RosUkrEnergo.