Рада прийняла один з основних законів на шляху до безвізового режиму з ЄС

За закон "Про внесення змін у закон "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (реєстраційний №4991) проголосували 233 із 254 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Голосування проводилося кілька разів через брак необхідної кількості голосів.

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Згідно з законом, за згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться в безконтактний електронний носій у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця.

Відцифровані відбитки пальців рук людини після внесення в безконтактний електронний носій вилучаються з Реєстру та знищуються.

У законі зазначено, що відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею 12-річного віку.

Як говориться в пояснювальній записці до закону, його прийняття дозволить забезпечити виконання рекомендацій європейський фахівців з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Довідка: введення в Україні біометричних закордонних паспортів, які міститимуть відбитки пальців їхніх власників, є основною вимогою Євросоюзу для спрощення візового режиму. Влада України пообіцяла, що біометричні паспорти почнуть видаватись 1 січня 2015 року, і будуть майже вдвічі дешевші, ніж сьогоднішні закордонні паспорти.