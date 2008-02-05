Тимошенко перевірить всі ліцензії на видобування нафти і газу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за збільшення власного видобутку нафти і газу в Україні, а також має намір провести перевірку ліцензій на видобування цих копалин, виданих урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді з питань фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

«Ми переходимо до потужної системи власного видобутку газу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що цим повинна займатися НАК «Нафтогаз України» за підтримки всіх державних органів, які зможуть допомогти компанії в цьому напрямі. Якщо знадобитися, то для видобування нафти і газу будуть залучені інвестори, причому вони, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, залучатимуться лише на основі відритих тендерів і аукціонів.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила про необхідність перевірити ліцензії, видані урядом Віктора ЯНУКОВИЧА на видобування нафти і газу. «Ті 180 ліцензій, які видавалися в останні дні роботи колишнього уряду, щоб ми без глибокої ревізії у жодному випадку не підтверджували і не легалізували те, що було найганебнішим фактом у роботі уряду по відношенню до надр», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. В Україні видобувається близько 20 млрд. кубометрів газу і близько 4 млн. тонн нафти з газовим конденсатом на рік.