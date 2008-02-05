Президент є оптимістом щодо розвитку металургії та хімічної галузі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що майже всі галузі української економіки, в першу чергу металургійна і хімічна, виграють від вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на прес-конференції після церемонії підписання протоколу про вступ України до СОТ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що він є оптимістом щодо розвитку металургійного та хімічного сектору.

«Я переконаний, що інтегрування до СОТ дає суттєві переваги як в цілому для економіки країни, так і для окремих її галузей», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він послався на думку експертів, які зауважують, що особливий позитив від приєднання до СОТ очікується у металургійній галузі. Президент розповів, що приріст виробництва у цьому секторі очікується на рівні 22%, приріст експорту – 26%, зростання зайнятості – на 19%.

Також В.ЮЩЕНКО нагадав, що вступ СОТ знімає всі ліміти і обмеження.

Такі ж тенденції спостерігатимуться і в хімічному секторі, де зростання виробництва очікується на рівні 22%, експорту – 30%, зайнятості – 17%.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що позитивний ефект від вступу матиме вся економіка. Він очікує приріст ВВП на рівні 1,7%, зростання доходної частини бюджету – на рівні 10%.

Також В.ЮЩЕНКО очікує, що в Україну надійдуть додатково 3,5 млрд. доларів інвестицій. Президент зауважив, що сьогодні Україна має 7 млрд. доларів, і тому приріст у 3,5 є дуже значним.

Також В.ЮЩЕНКО очікує, що щорічно збільшуватиметься експорт української продукції на 4 млрд. доларів. Також він очікує на детінізацію імпорту та багато інших переваг від вступу до Світової організації торгівлі.

В.ЮЩЕНКО в чергове назвав сьогоднішню подію в Женеві історичною, зауваживши, що ця подія є історичною не лише для України, українського бізнесу, а й для всіх «глобальних партнерів» України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що завершена важка робота, але попереду ще чекає адаптація низки нормативів до українського законодавства через парламент, уряд. «Україна перейшла рубікон своєї інтеграції до глобальної економічної спільноти», - підкреслив Президент.