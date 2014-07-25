Жителі Алчевська покидають місто, на вокзалах - тиснява

"Ніколи в житті не бачив стільки людей на залізничному вокзалі в Алчевську. Така кількість - порівняна з сімферопольським залізничним вокзалом щоліта", - пишуть жителі в соцмережах, інформує місцеве видання informator.lg.ua.

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За даними дописувачів групи Алчевск Online в соцмережі, через масовий відтік людей багато місцевих комунальних підприємств та бюджетних установ відчувають кадрові проблеми. Зокрема, медичні установи.

"За останні дні місто покинули 5 лікарів і 17 медичних сестер. Також є проблеми з випуском екіпажів швидкої допомоги. З 6 бригад на лінії тільки 3. Тому прошу викликати невідкладну тільки в найсерйозніших випадках", - поінформував мер Алчевська Володимир Косюга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Алчевську, який заполонили терористи, закінчується бензин, а також зачиняються місцеві заклади.