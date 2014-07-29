У Харківській області ДАІ затримала перевізників зброї із зони АТО

Оглядаючи рюкзак одного з пасажирів, правоохоронці знайшли в нього цілий арсенал зброї та боєприпасів: 2 пістолета ПМ, понад 200 патронів різних калібрів, ручні гранати РГД-5 в кількості 16 штук, 7 гранат Ф-1, штик-ніж до автомата Калашникова та 3 мисливські ножі.

Про це пише "Сегодня".

Разом з вилученим вантажем всіх затриманих доставили в Харківський райвідділ міліції. Навіщо їм знадобилося стільки зброя, ні водій, ні пасажири авто пояснити не змогли. Однак, затримані запевнили: до незаконного транспортування небезпечних предметів вони не причетні.

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За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.