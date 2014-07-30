На Харківщині зареєстрували близько 31 тисячі переселенців із зони АТО

У Харківській області на даний момент офіційно перебувають близько 31 тис. переселенців із зони антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання колегії Харківської облдержадміністрації сказав начальник Головного управління МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

За його словами, правоохоронці ведуть роботу з переселенцями з метою упередження можливих правопорушень «На сьогодні прибуло на Харківщину близько 31 тисячі переселенців, 10 тисяч осіб розселено, нами відпрацьовано 9 тисяч таких осіб», - сказав Дмитрієв.

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Він звернувся до громадян з проханням повідомляти в міліцію про будь-яких підозрілих осіб, звернувши увагу на те, що протягом останніх місяців на території області сталися кілька випадків підриву залізничних колій та мостів.

«З метою збереження стабільності на Харківщині нами прийнято рішення про додаткове взяття під охорону мостів у напрямку Донецької та Луганської областей. До їх охорони залучені підрозділи спецпризначення «Харків-1» та «Слобожанщина», - наголосив начальник облуправління міліції.

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Дмитрієв зазначив, що фахівці з Харківської області продовжують роботи з розмінування звільнених від терористів населених пунктів. За його словами, харківські сапери обстежили та звільнили від вибухонебезпечних предметів близько 20 тис. кв. метрів території у Слов’янську Донецької області. «Зараз наші фахівці в даний момент ведуть розмінувальні роботи в Сватовому, Лисичанську, Рубіжному та Северодонецьку», - додав Дмитрієв.

Він наголосив, що харківські правоохоронці продовжують службу на блокпостах у зоні антитерористичної операції, слідчі працюють у звільнених від терористів населених пунктах.