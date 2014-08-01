Вихідні в Україні обіцяють бути дуже спекотними

Температура повітря і в суботу, і в неділю очікується до +30+37 градусів, в західних областях місцями +26+30 градусів. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +18+26 градусів.

Про це пише сайт opogode.ua.

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +15+22, вдень +25+32 градуси, у Карпатах місцями +22+27 градусів.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30+35 градусів.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30 +37 градусів.

На сході очікується суха спекотна повітряна маса. Температура повітря вночі +20+26, вдень +30 +37 градусів.

У південній частині втримається суха погода з сильною спекою. Температура повітря вночі +21+26, вдень +30+37 градусів.

У Києві пануватиме ясна спекотна погода. Температура повітря вночі +20+22, вдень +31+33 градуси.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-10 м/с.