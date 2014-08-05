У Швейцарії у віці 95 років померла донька останнього гетьмана України Павла Скоропадського

Як повідомляє Радіо Свобода, Олена Скоропадська народилась в Берліні 5 липня 1919 року, у через сімейні обставини часто змінювала місце проживання, переважно жила у Швейцарї та Німеччині.

Олена Отт-Скоропадська була двічі одружена, першим чоловіком був німець Герд Гіндер, який помер у квітні 1945 року, в 1948 році вийшла заміж вдруге за Людвіга Отта – швейцарського підприємця, директора найбільшого видавництва у Шверйцарії Tagesanzaiger. У подружжя народилось двоє дітей – Олександра та Ірен, нині живуть у Швейцарії.

Разом з Людвігом Оттом у 1991 році вперше відвідала Україну, після цього побувала в Україні ще кілька разів.

У 2004 році в Києві у Музеї гетьманства за участі автора відбулась презентація книжки Олени Отт-Скоропадської «Остання з роду Скоропадських» (Львів, видавництво «Літопис»). Книжка у формі новел розповідає про життя родини Скоропадських періоду 1919-1945 рр. Друге доповнене видання побачило світ у 2013 році.

За життя Олена Отт-Скоропадська була знайома з багатьма відомими українцями, серед них – історик і державний діяч Дмитро Дорошенко, соціолог і політик Вячеслав Липинський, історик Іван Мірчук та інші. Володіла українською мовою, а також німецькою, французькою, англійською.