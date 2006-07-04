У парку відпочинку ”Нивки” стрибатимуть через вогнище. Свято Івана Купала

За повідомленням прес-служби управління культури Шевченківської райдержадміністрації у м. Києві, 6 липня 2006 року о 20:00 годині в парку відпочинку „Нивки”, озеро № 3 (адреса: просп. Перемоги, 82, ст. метро „Нивки”) відбудеться унікальне театралізоване фольклорне дійство, присвячене святу Івана Купала. У виконанні фольклорного автентичного гурту “Дай Боже!” будуть відбуватися багато старовинних обрядів, а саме: спалення опудала „Мара”, забави біля „Купала” і „Марени”, стрибання через вогнище, крутіння вогняного колеса, плетіння та пускання вінків у воду, водіння хороводів, танки та багато іншого цікавого. Найголовніше - у всіх цих обрядах і звичаях зможуть взяти безпосередню участь всі бажаючі.

Отож, запрошуємо жителів та гостей міста Києва відвідати цю важливу та красиву подію. Відродимо культуру та обряди України разом.

Організатор доброчинного заходу - Всеукраїнський фестиваль „Червона рута” за підтримки компанії DiaWest.

За детальною інформацією звертайтесь до організаторів за телефонами (044) 237-76-45, 237-76-32