Виробництво бензину і дизпалива скоротилося

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні скоротили виробництво автомобільного бензину на 20,3%, порівняно з січнем 2007 року, до 266,8 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Виробництво дизельного палива в Україні в січні скоротилося на 56,3%, порівняно з січнем 2007 року, до 137,0 тис. тонн.

Виробництво мазуту в Україні в січні скоротилося на 57,6%, порівняно з січнем 2007 року, до 144,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, к 2007 році українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 5,9%, порівняно з 2006 роком, до 4159,4 тис. тонн, дизельного палива - скоротилося на 2,7% – до 4096,8 тис. тонн, мазуту - також скоротилося на 6,9% – до 3324,3 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький ("Нафтогаз України"), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.

На сьогодні два НПЗ – Херсонський та Одеський перебувають на реконструкції.