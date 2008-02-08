Експерти: уряд може провести ревальвацію гривні

Експерти ЗАТ «Альфа-Банк» допускають проведення урядом ревальвації гривні з метою уповільнення темпів інфляції.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

На думку експертів банків, антиінфляційні заходи, що робляться урядом і Нацбанком, поки не дають результатів.

Вони зазначають, що уряд і НБУ поки не в змозі знизити рівень інфляції за допомогою монетарної політики, оскільки більшість чинників, що впливають на рівень інфляції, знаходиться в немонетарній площині. «Основною причиною високого рівня інфляції як і раніше є дефіцит продуктів харчування, викликаний неврожаєм минулого року, поступове відкриття російського ринку для українських молочних і м`ясних продуктів, а також зростання цін на продовольчі товари на світовому ринку. В короткостроковій перспективі ми чекаємо впливу на зростання цін іншого важливого чинника – виплати грошових компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку”, - йдеться в повідомленні.

“Ми чекаємо, що уряд посилюватиме грошову політику, оскільки темпи інфляції продовжують рости. Крім звичних монетарних методів, уряд може також ввести не зовсім традиційні заходи для того, щоб понизити рівень інфляції. Одним із таких заходів може бути раптова й різка ревальвація гривні. Історичний аналіз динаміки інфляції свідчить про її зниження в другому кварталі 2005 р. – під час зміцнення позицій гривні в квітні. Цей факт може підштовхнути уряд і зараз піти таким же шляхом – понизити курс гривні до долара аж до нижньої межі валютного коридору на 2008 р. (4,95). Таким чином, вірогідність раптової ревальвації гривні найближчим часом зростає», - вважають експерти.

Ще одним можливим варіантом дій регулюючих органів, на думку експертів «Альфа-банку», може стати підвищення облікової ставки з поточних 10,0% до 11,5-12,5%. «Проте подібні дії носитимуть швидше індикативний характер, ніж робити якийсь істотний вплив на економіку», - зазначають вони.

Експерти зберегли прогноз інфляції на 2008 р. на рівні 12,9%, а також очікують зниження рівня інфляції в другій половині року завдяки активнішій антиінфляційній політиці НБУ та уряду.