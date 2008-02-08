На місці вибуху у Львові знайшли тіло загиблої людини

Львів напередодні струсонув потужний вибух газу. Надзвичайна ситуація сталася у центрі міста, на вулиці Костюшка – там вщент зруйновано останній поверх старої триповерхівки. На місці вибуху сьогодні вночі знайшли тіло загиблого – це 73-річний житель цього будинку. Загалом постраждали десятеро людей, одну жінку з важкими опіками доправили до реанімації.

Спеціальна комісія з‘ясовує причини вибуху, найімовірніша - вибух побутового газу. Постраждалих міська влада тимчасово поселила до готелю.

Наразі на місці аварії тривають рятувальні роботи – тут працює більше ста рятувальників, залучено 10 одиниць техніки. Фахівці розбирають завали та прибирають територію довкола зруйнованого будинку.

ICTV