На місці вибуху у Львові знайшли тіло загиблої людини
08:20, 08 лютого 2008Суспільство
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Комісія з‘ясовує причини
Львів напередодні струсонув потужний вибух газу. Надзвичайна ситуація сталася у центрі міста, на вулиці Костюшка – там вщент зруйновано останній поверх старої триповерхівки. На місці вибуху сьогодні вночі знайшли тіло загиблого – це 73-річний житель цього будинку. Загалом постраждали десятеро людей, одну жінку з важкими опіками доправили до реанімації.
Спеціальна комісія з‘ясовує причини вибуху, найімовірніша - вибух побутового газу. Постраждалих міська влада тимчасово поселила до готелю.
Наразі на місці аварії тривають рятувальні роботи – тут працює більше ста рятувальників, залучено 10 одиниць техніки. Фахівці розбирають завали та прибирають територію довкола зруйнованого будинку.
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