Аварія на ще одній шахті Донбасу

Сьогодні о 1.30 у Макіївці Донецької області на шахті "Щегловська-Глибока" ВАТ "Шахтоуправління Донбас" на горизонті 915 м було виявлено задимлення.

У шахті працювало 149 гірників, з них 12 гірників - на аварійній ділянці повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

О 2.25 усі гірники самостійно піднялися на поверхню. Жертв і постраждалих немає. Роботу шахти тимчасово призупинено.

О 5.10 було виявлено тління транспортерної стрічки. Причина встановлюється.

Станом на 7.00 ліквідація тління транспортерної стрічки триває, до робіт залучено три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.