Бойко про ситуацію з Газпромом: а я попереджав

Борг, про який заявляє «Газпром», пов’язаний з тим, що з 1 січня «Нафтогаз» не уклав договори із компанією посередницею «УкрГазЕнерго»

Так Радіо Свобода прокоментував ситуацію екс-міністр палива та енергетики Юрій Бойко.

«З початку 2008 року країна споживає газ без оформлених документів. Немає ні договорів, ні оплати. Така ситуація не могла бути довго. Я попереджав, що не потрібно робити якісь гучні декларації, а займатися оформленням газу. Пройшло більше місяця, і ніхто не оформляє газ. Якщо немає документів, то вони відповідним чином збираються перекривати газ. «Нафтогаз України» не уклав договорів з 1 січня з «УкрГазЕнерго» щодо закупівлі для теплокомуненерго. Про цей газ і йде мова», – зазначив Юрій Бойко.

За його словами, наприкінці минулого року, за часів уряду Януковича були укладені договори між господарюючими суб’єктами, компаніями-посередницями «РосУкрЕнерго» та «УкрГазЕнерго». Цей газ постачається для промисловості. А для закупівель газу на потреби теплокомуненерго «Нафтогаз України» мав би укласти угоду з компанією «УкрГазЕнерго».

Раніше у четвер офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив, що в разі, якщо Україна не розрахується з боргами за поставки російського газу до 11 лютого, «Газпром» повністю перекриє подачу газу.

«Заборгованість тільки за поставки російського газу наближається вже до 500 мільйонів доларів, а загальна прострочена заборгованість за поставки газу до України сягнула вже півтора мільярда доларів. Якщо протягом найближчих днів до понеділка включно ця ситуація не буде врегульована, «Газпром» не буде продовжувати цю допомогу», – зазначив Сергій Купріянов.

За його словами, щоб поставки тривали й надалі, Росія вимагає, щоб «українська сторона негайно створила для цього юридичні підстави, підписала відповідні контракти і акти, та найближчим часом повністю розрахувалася з усіх прострочених заборгованостей», – сказав Купріянов в ефірі російського телеканалу «Вести».

Тим часом прем`єр-міністр Юлiя Тимошенко пообіцяла вирiшити всi проблеми з поставками газу до України.

Про це вона заявила в iнтерв`ю журналiстам у четвер у мiстi Южне Одеської областi.

«Усi цi питання будуть вирiшенi. Жодних проблем iз поставками природного газу до України не буде», – заявила прем`єр, коментуючи заяви представникiв «Газпрому» про можливе припинення постачань газу до України.

Наразi експорту середньоазiйського газу, що йде до України, недостатньо для покриття потреб країни. У цих умовах «РосУкрЕнерго» купує обсяги газу, яких бракує, у «Газпрому» за цiною $314,7 за тисячу кубометрiв.

За даними на 6 лютого, обсяг росiйського газу, що надiйшов до України, становить близько 1,5 мільярдів кубометрів.

Постачання газу «Газпрому» наразi становить понад чверть усiх постачань iмпортного газу до України.