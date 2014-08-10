Парафія УПЦ відділилася від Московського патріархату через відмову у панахиді за воїнами АТО

Свято-Параскевська громада села Солонів Радивилівського району Рівненської області, яка належала до Української Православної Церкви Московського Патріархату, приєдналася до УПЦ Київського Патріархату.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, громада, неодноразово зверталася до свого настоятеля з проханнями відслужити панахиду за загиблими патріотами у протистояннях на Майданах та в боях на Сході України, просили помолитися за Україну, за мир та спокій у державі, однак постійно отримували відмову.

Місцевий священик висловлювався за "єдіноє православіє" з центром у Москві, за "канонічєскую церковь" на чолі з патріархом Кирилом. Відтак громада села звернулася з проханням відслужити молебень за Україну та воїнів нашої держави до намісника Свято-Георгіївського чоловічого монастиря на Козацьких Могилах ігумена Софронія (Бордюка).

20 липня 2014 року, з благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, ігумен Софроній (Бордюк) у співслужінні з протоієреєм Олегом Савчуком та ієромонахом Онуфрієм (Лядою) відслужили на подвір'ї Свято-Параскевського храму села Солонів молебень за Україну, під час якого було піднесено молитви за мир у нашій державі, визволення України від нашестя чужинців та про Божу допомогу воїнам, які захищають нашу країну від агресора.

Читайте такожПарафіяни Покровського храму УПЦ спростували інформацію телесюжету «Піп УПЦ МП веде антиукраїнську пропаганду»

На підставі рішення парафіяльних зборів Свято-Параскевської громади с. Солонів про перехід в юрисдикцію УПЦ Київського Патріархату, а також на їх прохання, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон прийняв зазначену парафію до складу Рівненської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та видав указ про призначення настоятелем Свято-Параскевської парафії с. Солонів ієромонаха Онуфрія (Ляди).

На запрошення настоятеля і громади 4 серпня 2014 року у другій половині дня архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон відвідав Свято-Параскевський храм села Солонів, де очолив молебень за Україну.

Речник УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко інформацію про перехід цієї парафії до Київського патріархату підтверджує.

Як повідомив протоієрей телефоном ТСН.ua поодинокі факти переходу окремих парафій до іншого патріархату мають місце з середини 90-х років, але масовими такі переходи назвати неможна.

Протоієрей Георгій Коваленко категорично спростовує будь-які закиди у антиукраїнській позиції чи поведінці місцевих священиків. Більш того, повідомив, що місцева єпархія навіть ініціювала збір коштів на потреби військових Рівненщини.