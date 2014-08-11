Критична ситуація в Луганську: до міста не завозять продукти, медикаменти та паливо
У Луганську дев'ятий день немає електроенергії і водопостачання, постійно лунають вибухи. Через сміття, яке не вдається вивозити у достатній кількості, місто - на порозі екологічної катастрофи.
У Луганську станом на ранок понеділка, 11 серпня, зберігається критична ситуація – обласний центр залишається повністю відключеним від енергопостачання.
Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, близько 250 тисяч луганців, які залишилися в місті, живуть без світла і води вже дев'ятий день, не працює мобільний і стаціонарний зв'язок.
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За повідомленнями городян, райони Луганська продовжують обстрілювати.
Більшість магазинів закрито, продуктами торгують з лотків. Незважаючи на відсутність електроенергії, місцевий виробник продовжує випікати хліб і забезпечувати луганців хлібною продукцією.
На сьогодні є проблеми з вивезенням сміття – значну частину автомобілів комунального підприємства «Луганський центр утилізації відходів» було пошкоджено в результаті обстрілу, але міська влада намагається вирішити проблему, щоб не допустити екологічної катастрофи. Крім того, сміття з вулиць міста і внутрішньоквартальних територій продовжують прибирати працівники комунальних служб.
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У місто не завозять продовольство, медикаменти і паливо.
У Луганську не виплачують пенсії, зарплати і соціальні виплати. Працівники підприємств не одержують заробітну плату, мінімум, один місяць, деякі не можуть одержати виплати впродовж двох з половиною місяців.