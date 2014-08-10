Горлівка залишається без світла та води, аптеки працюють по 2 години на день
Ситуація в Горлівці залишається напруженою, аптеки працюють по 2 години на день, фактично відсутні водопостачання та електроенергія.
Сьогодні, 10 серпня, Горлівка позбавлена водопостачання. Селища та квартали живуть за рахунок свердловин, лінії електропередач частково відновлені.
Про це повідомляється на сайті Gorlovka.ua.
Електроенергія частково відновлена в районі площі Перемоги та експериментального будинку, також в селищі шахти ім. Леніна, в районі вул. Кірова та площі Перемоги.
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"Також комбатанти возять хліб по 5 грн в окремі магазини. Аптеки працюють не більше 2 годин на день. Дуже важко зі зв'язком, особливо МТС. Багато приватних підприємців почали роздавати напівфабрикати та морозиво перехожим - все одно зіпсується в холодильниках без електрики", - пише кореспондент видання.