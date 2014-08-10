Горлівка залишається без світла та води, аптеки працюють по 2 години на день

Сьогодні, 10 серпня, Горлівка позбавлена водопостачання. Селища та квартали живуть за рахунок свердловин, лінії електропередач частково відновлені.

Про це повідомляється на сайті Gorlovka.ua.

Електроенергія частково відновлена в районі площі Перемоги та експериментального будинку, також в селищі шахти ім. Леніна, в районі вул. Кірова та площі Перемоги.

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"Також комбатанти возять хліб по 5 грн в окремі магазини. Аптеки працюють не більше 2 годин на день. Дуже важко зі зв'язком, особливо МТС. Багато приватних підприємців почали роздавати напівфабрикати та морозиво перехожим - все одно зіпсується в холодильниках без електрики", - пише кореспондент видання.