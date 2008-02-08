Експерт рекомендує прибрати Тимошенко з переговорів щодо газу

Керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДИН вважає, що для того щоб не допустити подальшої ескалації "газового" конфлікту, з процесу переговорів слід виключити прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку К.БОРОДІН висловив під час круглого столу на тему: «Що стоїть за припиненням поставок газу в Україну?» сьогодні в Києві.

"Для того щоб не допустити підвищення ціни, подальшої ескалації – тобто скорочення тиску газу на вході в газотранспортну систему України і скорочення його поставок, безумовно, з процесу переговорів, на мій погляд, слід виключити прем`єр-міністра, тому що це той деструктивний елемент, який викликає однозначно негативну реакцію. Я думаю, що багато в чому відповідальність за нинішню ситуацію несе саме Юлія ТИМОШЕНКО", - сказав він.

На його думку, запобігти припиненню поставок газу в Україну може проведення термінових переговорів керівників ВАТ "Газпром", RosUkrEnergo і НАК "Нафтогаз Україна".

"Нафтогазу" треба спуститися з небес, з війни з повітряними замками, і сісти за стіл переговорів. спробувати виробити можливу взаємоприйнятну схему погашення", - сказав К.БОРОДІН.

Також К.БОРОДІН зазначив, що, за оцінками Центру енергетичних досліджень, "на сьогодні бездоговірний і неоплачений обсяггазу, спожитий "Нафтогазом" з середини листопада минулого року, становить 7,6 млрд. кубометрів, а, враховуючи, що вартість його становить від 934 до 1000 грн. за тис. кубометрів, виходить заборгованість в 7,5 млрд. грн., або 1,5 млрд. доларів".

Нагадаємо, 7 лютого "Газпром" заявив, що може з 11 лютого припинити постачання російського газу в Україну. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого, в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол.

Враховуючи, що поставки російського газу в Україну не передбачені балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того, щоб вони могли бути продовжені, "Газпром" вимагає, щоб українська сторона негайно створила для цього юридичні підстави, підписала відповідні контракти і акти, невідкладно забезпечила повне погашення заборгованості, що накопичилася. Якщо це зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.

НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.

Сьогодні, 8 лютого, перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО відбув до Москви для переговорів з керівництвом ВАТ "Газпром" щодо врегулювання конфлікту, пов`язаного з постачаннями природного газу в Україну.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла, що наполягає на тому, що всі посередники в газових відносинах між Україною і Росією мають бути ліквідовані. Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що ліквідація RosUkrEnergo як посередника на газовому ринку приведе до зниження ціни на газ для України.