Бойовики з "ЛНР" не випускають осіб віком від 16 до 60 років за межі окупованої території

Бойовики із так званої «ЛНР» заборонили особам віком від 16 до 60 років виїжджати за межі окупованої території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«На території самопроголошеної так званої «ЛНР» введено в дію наказ Болотова про заборону виїзду і перетину кордону з РФ особам віком від 16 до 60 років, у зв’язку з оголошенням мобілізації на території так званої «республіки», - заявив він.

«Прогнозується, що подібний наказ буде оголошений найближчим часом лідерами й так званої «ДНР», - додав Лисенко.