У Краматорську повністю відновлено водопостачання - ОДА

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

"У місті стовідсотково відновлена подача питної води з фільтрувальної станції. Тепер водопостачання буде відбуватися не за графіком, а в звичайному режимі - цілодобово", - йдеться в повідомленні.

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КП "Краматорський Водоканал" звертається до мешканців з проханням раціонально використовувати питну воду.