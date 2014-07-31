У Краматорську повністю відновлено водопостачання - ОДА

22:07, 31 липня 2014
Суспільство
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Цілодобова подача питної води в м. Краматорську почалася 31 липня з 17-00.

/ ipnews.in.ua

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

"У місті стовідсотково відновлена подача питної води з фільтрувальної станції. Тепер водопостачання буде відбуватися не за графіком, а в звичайному режимі - цілодобово", - йдеться в повідомленні.

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КП "Краматорський Водоканал" звертається до мешканців з проханням раціонально використовувати питну воду.

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