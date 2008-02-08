У Нафтогазі кажуть, що Тимошенко таки розігнала УкрГаз-Енерго

Кабінет Міністрів України скасував свою постанову, якою дозволялося НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo створити спільне підприємство ЗАТ "УкрГаз-Енерго" для поставок імпортного природного газу споживачам України.

Про це повідомив перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО в інтерв`ю інтернет-виданню "Українська правда" .

"Я знаю, що вчора питання розглядалося на Кабміні, воно було проголосовано. Більш того, представник Президента в Кабміні сказав, що це питання узгоджено з Президентом, і він його завізував. Але Юлія Володимирівна сказала, що вона це питання додатково узгодить із Віктором Андрійовичем", - сказав він.

При цьому він додав, що при створенні "УкрГаз-Енерго" не було виконано до кінця розпорядження уряду в частині узгодження статуту ЗАТ з усіма міністерствами.

І.ДІДЕНКО також висловив упевненість у тому, що, усунувши компанію RosUkrEnergo зі схеми поставок палива, ціну на газ для України в розмірі 179,5 дол. за тис. куб. м (на кордоні з Росією) вдасться зберегти.

На запитання, хто поставлятиме до українського кордону паливо замість RosUkrEnergo, І.ДІДЕНКО відповів, що це може бути як безпосередньо "Газпром", так і нове спільне підприємство, засновниками якого стануть "Нафтогаз України" і "Газпром".

"Сьогодні цим займається RosUkrEnergo. Якщо забрати RosUkrEnergo, то поставляти буде або "Газпром" напряму, або нове спільне підприємство, але засновниками якого будуть напряму "Газпром" і "Нафтогаз". Ми за прозорі… відносини… Робота в цьому напрямку вже ведеться з приходом нового керівництва "Нафтогазу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого член наглядової ради, радник голови правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Андрій ГАЛУЩАК повідомив, що 28 січня "Нафтогаз України" звернувся з листом до Кабінету міністрів із проханням скасувати розпорядження Кабміну №27-р від 24 січня 2006 року "Питання забезпечення вітчизняних споживачів природним газом", згідно з яким Кабмін погодився з пропозицією Мінпаливенерго щодо створення за участю НАК "Нафтогаз України" закритого акціонерного товариства для забезпечення безперебійних поставок імпортного природного газу вітчизняним споживачам.

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створено компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" весною 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo. Частина ввезеного в країну енергоносія "УкрГаз-Енерго" поставляє кінцевим споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшої поставки теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.