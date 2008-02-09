Прикарпаття пропонує свої природні чудеса на конкурс ”Cім чудес”

Івано-Франківська область направила в оргкомітет Всеукраїнської просвітницької акції “Сім природних чудес України” детальні відомості про три об’єкти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської обласної ради, зокрема, Прикарпаття пропонує включити до “Семи природних чудес України” комплексну пам’ятку природи загальнодержавного значення “Скелі Довбуша” (село Бубнище Болехівської міськради), Старунський грязевий вулкан (село Старуня Богородчанського району) і Дністровський каньйон (територія Тисменицького, Тлумацького та Городенківського районів).

Довідка УНІАН. Геологічна пам’ятка природи “Скелі Довбуша”- природна фортеця періоду X століття - знаходиться на висоті 668 м над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків заввишки до 80 м, що утворились більше 70 млн. років тому на дні моря. Кам’яний лабіринт шириною 200 м тягнеться зі сходу на захід майже на 1 км, над ним – буковий та смерековий ліси. У X-XII ст. до н.е тут існувало язичницьке святилище – палеообсерваторія. За переказами, у XVII-XVIII століттях тут таборували опришки, які використовували печери під сховище.

Старунський грязевий вулкан – геологічна пам’ятка природи - унікальний не лише у Карпатському регіоні, але й у світі. Вперше вулкан проявив себе у 1977 році після землетрусу в горах Вранча у Румунії. Тоді на конусоподібному пагорбі діаметром до 50 м з’явились перші кратери, з яких вихлюпувалися грязі та газ. Відтоді вулкан “дихає” через десятки менш активних міні-кратерів. Наявні на території Старунського вулкану окозерит, гарячі грязі, вода високої мінералізації мають цінні лікувальні властивості. На думку вчених, Старунський вулкан – це геологічний музей, природна лабораторія процесів сучасного мінералоутворення.

Дністровський каньйон охоплює території Тисменицького, Тлумацького, Городенківського районів . Ріка Дністер бере початок у Бескидах біля підніжжя гори Розлуч на висоті 750 м (її загальна довжина 1362 км, площа водозабору –72,1 тис. кв. км ) і тече каньоноподібною долиною, утворюючи фантастичні звивини-мандри. Дністер має 386 приток.

Державна служба з питань туризму і курортів та Комітет ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму ухвалили рішення про проведення Всеукраїнської акції „Сім природних чудес України“.

Акція, відповідно до концепції, проходитиме у декілька етапів. До кінця лютого буде оголошено 100 претендентів на звання 7 природних чудес України. До 7 липня експертами буде визначено і представлено 21 об’єкт, що претендуватиме на перемогу, а 21 серпня, до Дня Незалежності, після проведення Інтернет-голосування та експертної оцінки, буде оголошено 7 природних чудес, що стали переможцями акції.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом оголосив 2008 рік Роком туризму і курортів, що передбачає створення належних умов для розвитку сфери туризму і діяльності курортів, першочергового стимулювання в’їзного і внутрішнього туризму, розбудови сучасної туристичної інфраструктури.