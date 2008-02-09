У «Нафтогазу» немає газу в підземних сховищах

У НАК «Нафтогаз України» немає газу в підземних сховищах, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

«Немає в НАКу газу в підземних сховищах взагалі. Українського газу, на жаль, немає», - сказав він.

На запитання, що в цій ситуації робитиме компанія, О.ДУБИНА відповів:

“Ходити з простягненою рукою. Якщо нас підтримають РНБОУ і Кабмін, тоді купимо необхідний обсяг газу”. При цьому він повідомив, що для себе вже визначив конфігурацію, де, “куди і якими кроками потрібно рухатися, щоб цю ситуацію розв’язати”. «Те, що газ не буде політично залежний від когось - від другого, третього, десятого, - в цьому можете мені повірити», - заявив він.

О.ДУБІНА переконаний, що реалізацією газу в Україні повинен займатися «Нафтогаз». «Всі фінансові потоки повинні бути зосереджені в НАКу для того, щоб цю компанію якимсь чином збалансувати і витягнути з тієї фінансової клітки, в яку її за останні роки загнали. На сьогодні я бачу ситуацію так: український ринок - весь НАКу, а не так, як його поділили до цього», - сказав він.