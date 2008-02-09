”Газпром” просить Ющенка про допомогу

Голова правління компанії "Газпром" Олексій МІЛЛЕР просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА сприяти у врегулюванні проблемних аспектів українсько-російських відносин у сфері газопостачання. Про це йдеться в урядовій телеграмі О.МІЛЛЕРА на адресу В.ЮЩЕНКА, яка надійшла на адресу Президента в суботу, повідомив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

За його словами, Президент зобов’язав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО особисто контролювати врегулювання проблем у відносинах з Росією у сфері газопостачання.

Зокрема, у документі російська сторона закидає НАК «Нафтогаз України» несанкціонований відбір газу з магістральних газопроводів і затримку з оплатою за спожиті ресурси. У телеграмі викладено обставини, які призвели до виникнення цієї ситуації, та повідомляється про вже пред’явлену «Нафтогазу України» офіційну вимогу до 12.00 за московським часом 11 лютого невідкладно погасити накопичену заборгованість і оформити належні документи. В іншому разі, інформує О.МІЛЛЕР, подачу російського газу для українських споживачів буде припинено, а далі – обмежено постачання також і газу з Центральної Азії.

«Газпром» наполягає на необхідності вжиття термінових заходів щодо безумовного виконання «Нафтогазом» договірних зобов’язань щодо відбору газу та його оплати.

За словами В.БАЛОГИ, Президент одразу ж передав одержану з Москви телеграму прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО. У супровідному листі Глава держави зобов’язав керівника українського уряду до кінця неділі, 10 лютого забезпечити підписання всіх необхідних документів між «Нафтогазом України» і російською стороною щодо поставок газу та розрахунків за нього. Президент визначив, що прем’єр-міністр має особисто контролювати вжиття всіх необхідних заходів і доповісти про виконання цього доручення.

«Сьогоднішнє доручення Президента урядові – останній імпульс до конкретних дій. Зволікати не можна», – підсумував В.БАЛОГА.