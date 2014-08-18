На Спаса в Україні буде сухо та сонячно

Завтра, 19 серпня, на свято Спаса, погоду України визначатиме антициклон, тому суттєві опади малоймовірні.

Скрізь переважатиме суха погода, лише в Криму можливі локальні грозові дощі, повідомляє opogode.ua. Температура повітря очікується комфортною, вночі +10 +18°, на півдні до +22. Вдень стовпчики термометрів сягнуть + 25 + 32, у південній частині до +34 градусів. У західній частині без опадів. Температура повітря вночі +10 +16, вдень +24 +29 градусів. Читайте такожСьогодні православні святкують Медовий СпасУ північних областях переважно без опадів. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +25 +30 градусів. У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +14 +19, вдень +25 +32 градуси. На сході буде сухо. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +28 +33 градуси. Читайте такожВ Україну повертається спека: температура підвищиться до 30-35 градусівУ південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі +18 +22, вдень +29 +34 градуси. У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів. Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.

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