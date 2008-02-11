Яценюк: СОТ – це майданчик інтелігентної торгівельної війни

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що економіку України не повинні очікувати якісь колапси від вступу до СОТ.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

Голова ВР наголосив, що Україна вже протягом трьох останніх років на 90% живе за правилами СОТ. «Фактично українська економіка знаходилася в умовах СОТ...Тому, як такого колапсу ніякого не очікується», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що вступ України до СОТ не є панацеєю від усіх економічних проблем. «Але це є чітким шансом для держави, для української економіки здобути нові ринки і підвищити конкурентоспроможність через якість товарів, через додаткового споживача, через додаткові технології», - сказав голова ВР.

При цьому, за його словами, Україна повинна мати фахівців, здатних вести «торгівельні суперечки і торгівельні переговори». «Ми позбавлені потужного механізму роботи в СОТ через відсутність поки що підготовлених фахівців», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР наголосив, що «СОТ – це майданчик інтелігентної торгівельної війни і ми повинні завжди виборювати своє право».

А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що угода про вступ України до СОТ буде ратифікована більше ніж 300 голосами народних депутатів. “Якщо вже в цьому питання будуть проблеми, то це вже буде взірцем політичної непослідовності”, - сказав він.