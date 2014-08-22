Під час візиту Порошенка в Миколаїв були неправдиві повідомлення про мінування залізничного вокзалу і морпорту

11:11, 22 серпня 2014
Суспільство
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У Миколаєві в четвер, 21 серпня, під час візиту в місто президента Петра Порошенка, невідомі зробили неправдиві повідомлення про мінування залізничного вокзалу та Миколаївського морського торгового порту.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у Миколаївському міському управлінні міліції, повідомлення надійшли з інтервалом в 20 хвилин. Спочатку диспетчер вокзалу повідомив у чергову частину Миколаївського міського управління міліції, що до них надійшов сигнал від невідомого чоловіка, який сказав, що вокзал буде знищений і кинув трубку.

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На місце події виїхали служби екстреного виклику. Район можливої небезпеки був оточений, працівники міліції забезпечили охорону громадського порядку. Кінологи зі службовими собаками, а також співробітники вибухо-технічної служби обстежили внутрішні приміщення та прилеглу територію. На деякий час робота вокзалу була припинена, евакуйовано близько 50-ти людей", - повідомили в міліції.

Дзвінок з аналогічним повідомленням надійшов вже через 20 хвилин в Миколаївськийморський торговий порт.

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Відповідними службами було проведено комплекс необхідних дій по забезпеченню охорони громадського порядку, перевірку території, евакуйовано близько 30 людей - працівників управління порту.

"На території обох об'єктів стратегічного значення ніяких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявлено", - повідомили в міліції.

Дані внесено до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу ("завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеки громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності").

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