Столичні школи закривають на карантин

У загальноосвітніх навчальних закладах столиці з 13 лютого 2008 року запроваджується карантин. Призупинити заняття у київських школах планується до 26 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказала заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА з посиланням на головного санітарного лікаря Києва Ірину КОЗЛОВУ.

«За даними міської санепідеміологічної станції на початок цього тижня захворюваність серед населення міста нижча від епідемічного порогу на 15%, однак спостерігається щотижневе зростання захворюваності серед столичних школярів. Тому, щоб попередити подальше розповсюдження інфекцій ми призупиняємо навчання у столичних школах з 13 по 26 лютого 2008 року. Вже підготовлено проект розпорядження «Про призупинення занять у загальноосвітніх закладах міста»», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Так, за інформацією міської СЕС, станом на 7 лютого кількість відсутніх дітей в школах складала 25%. Крім того, збільшилась кількість виділення вірусу парагрипу, що зазвичай є передвісником епідемічного підйому захворюваності. Введення карантину в столичних школах дасть змогу призупинити темпи розповсюдження інфекції серед всіх вікових прошарків киян та допоможе зберегти здоров’я школярів, оскільки вони є основним каталізатором захворюваності населення в цілому.