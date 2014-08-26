Завтра в Україну прийдуть зливи з грозами

Сильні опади найбільш вірогідні в західних областях. Східна частина України та Крим знаходитиметься, в основному, у сухій повітряній масі, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря буде зростати із заходу на південь - від +15 градусів до +30 градусів. Температура в Україні становитиме в цілому +20+26 градусів.

У західній частині очікуються грозові дощі, місцями сильні опади. Температура повітря вночі +10+15, вдень +17+22, в окремих районах +15+ 17 градусів.

У північних областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вночі +12+17, вдень +20+25 градусів.

У центральних областях очікуються дощі, грози, в Дніпропетровській області переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +13+18, вдень +22+28 градусів.

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На сході суттєві опади малоймовірні, тільки в Харківській області пройде дощ. Температура повітря вночі +14+19, вдень +24+29 градусів.

У південній частині опади найменш вірогідні у Криму та Запорізькій області, на решті території півдня - дощова погода. Температура повітря вночі +15+20, вдень +25+30 градусів.

У Києві очікується дощ, гроза. Температура повітря вночі +13+15, вдень +21+23 градуси.

Вітер в Україні очікується південно-західний, на заході - північно-західний, у південній частині та на сході - південно-східний, 5-12 м/с.