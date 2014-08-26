У Донецьку через обстріл знеструмлено 54 трансформаторних підстанції

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні зазначається, що друга половина сьогоднішнього дня пройшла напружено, після обіду почався артобстріл у Київському районі.

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За інформацією управління ДСНС в Донецькій області, були пошкоджені гаражі по вул. Молодих шахтарів, й після обстрілу знеструмлено 54 трансформаторних підстанції в Київському районі.

Відбулося також відключення 3 водопровідних вузлів - Північний, Центральний і Куйбишевський, але о 15.00 їх електропостачання було відновлено.

Сьогодні також був черговий обстріл у Петровському районі. Снарядами пошкоджено 60 металевих контейнерів на ринку «Трудовський» і господарські будівлі. У міськраді також повідомили, що енергетики сьогодні працювали в Кіровському й Київському районах, і протягом дня відновили електропостачання селища шахти Абакумова.